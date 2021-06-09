翻查上季至今，谷草四班1200米戰果，丁冠豪和史卓豐合作八次，取得兩冠一亞三季佳績，上名率高達七成半。

今夜（9日）這對華洋練騎在谷草四班1200米合作馬，包括第二場「話贏就贏」和第四場「贏多多」，兩人可期攜手再創佳績。

第二場四班1200米「話贏就贏」，上仗初出跑同程，閘前落飛得第二，表現不俗。

此駒熱身後成熟進步大，補中機會樂觀。

第四場四班1200米「贏多多」，累積三捷均在四班同程取得，由史卓豐駕輕就熟，可期重開勝利之門。

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