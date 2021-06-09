今晚（9日）谷草賽事用B跑道作賽，馬會目前掛好地牌，度地儀指數為2.71，頭場開跑時間為傍晚6時45分。

此外，如天氣情況許可下，將按計劃在第五場後進行壓地。

睇番最近5月19日同一移欄賽事，共有七匹頭馬轉彎貼欄慳位建功，其中「爪皇烈焰」、「皇寶」及「平海歡星」更加一放到底。

全晚只得「鑲白旗」走外叠後上贏馬，所以仍須秤先具前速之中內檔馬。

今戰列陣馬中，第五場「辣臣」兩次跑谷草B欄全勝，今次重返強項，有力重開勝門。

第七場「健康在望」上仗正是於谷草B欄贏馬，等番同一移欄再跑，有運抽得一檔起步，有機會再下一城。

天文台預計今天間中有驟雨及雷暴，因此賽事有可能在天雨下進行，一眾擅跑變化地的馬匹或可藉此獲利。

第一場「志聰明」及第八場「萬事叻」均有受天雨影響場地的贏馬紀錄，現時均是超過十倍的冷門，機會不宜忽視。

另外，4月28日谷草夜馬自第四場起開始下雨，尾段雨勢更大。

當日第四場季軍「爪皇烈焰」、第七場亞軍「勇眼光」，以及第九場亞軍「辣臣」與季軍「事事亨通」均有列陣今夜賽事，同樣值得留意。

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