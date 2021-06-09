第三場第四班1200米：「南莊加好」上季三勝同程，季初跑同程依然可以上名。

上場落番第四班跑田草1200米，有番腳影見到。

今次（9日）跑番首本路程，重配贏馬拍檔楊明綸上陣，睇安排應該會出擊。

昨日（8日）開飛8.2倍，5點輕輕回上8.7倍，現時落番7.7倍W，2倍位置。

有墊底飛支持，睇飛今場應該到位，可贏位兼投。

「多姿多財」季內初出贏同程，其後升上第三班跑，表現一般。

上場減夠分落番第四班跑同程，跑入一席第四名，本身狀態返咗嚟。

今場轉配周俊樂減磅上陣，贏馬機會提升。

昨日開飛5.5倍，5點回上7.7倍，現時7倍，2.3倍位置。

有早餐飛支持，今場可以重入三甲。

「電訊超班」近三仗跑同程，都能跑入亞軍，上場僅以短馬頭落敗，有點唔抵！

今場原裝配搭繼續跑同程，相信係有決心要贏馬交代。

昨日開飛5倍，5點落到3.3倍大熱，現時企住3.5倍W大熱，1.7倍位置大熱。

早餐飛相當勁，隔晚中段有大注支持，睇飛今場係篤定贏馬交代咁款，可做膽。

「冰雪奇遇」上場跑同程，閘前飛到馬到，可惜僅以短距離落敗跑第二，表現卻出色。

今場原裝配搭繼續跑同程，排到好位起步，相信依然有力一拼。

昨日開飛3.4倍，5點回上4.2倍，現時3.5倍W，1.8倍位置。

墊底飛到位，睇飛今場又係好有決心要贏馬交代。

提供：4南莊加好、3多姿多財、1電訊超班、5冰雪奇遇

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