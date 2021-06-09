騎師巴度於剛周日（6日）賽事策騎文廐「機緣巧俠」被馬會競賽小組抽秤跑法，須另訂日期再作研訊。

這位法國好手在今晚（9日）谷戰策騎八駒上陣，似乎立即打醒十二分精神，除有冷門座騎「福滿寶」（賀廐）殺入Q位，更在第七場第三班1650米爆13倍冷Win「大眾開心」。

第七場賽事進行時，跑馬地馬場正下着滂沱大雨，隸屬羅富全馬房的「大眾開心」雖然排於最外的第12檔起步，但巴度卻十分醒目一早楔入內檔，之後沿欄採取領放戰略。

在大雨中作賽下，一眾後追馬衝勢欠佳，「大眾開心」以1、 1、 1 、1走位帶返終點。

練馬師羅富全賽後說：「『大眾開心』今場有兩個跑法，如果牠出閘順利，便擺前走，如果出閘不太順利，便留住跑。」

「此駒今場初跑快活谷，之前更未試過谷閘，因此要田泰安臨場執生，馬兒本身閘前有速度，成功擺前走，走來暢順。」

「『大眾開心』今仗跑谷草對手比較弱，加上臨場大雨，場地偏軟，幫助發揮，最重要的是幫馬主贏馬。」

「至於季內會否再戰，要看馬匹跑完今仗後的狀態及賽程而定。」

同晚已取得四Win的田泰安雖然在這一場策騎苗廐「健康在望」不入三甲，但累積48分，已足夠勝出騎師王。

第七場單Win及組合獨贏A3分別派131.5元及28元，二重彩派928元。

跑獲第二至四名馬匹為「嘉應精彩」、「行雲流水」與「扎西德勒」。

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