周俊樂是目前香港馬圈炙手可熱的見習生，目前在騎師榜上排名第六，更勝梁家俊、潘明輝、蔡明紹這幾位師兄。

他近戰表現持續見好，計埋今晚（9日）谷戰替師傅韋達勝出第五場「天火同人」後，已連勝三個賽日未斷纜。

韋達師徒於上次（2日）夜賽合作贏「八心之威」，在今次谷夜，韋廐四匹戰駒全由這位當家見習騎師操刀，結果在第五場上演的第三班1000米，師徒兩人夾檔，再以升班馬「天火同人」建功。

三歲馬「天火同人」今季出道跑六仗全為同程賽事，共獲三冠一季兩殿，全部有獎金，堪稱韋廐一大代表作。

韋達說：「『天火同人』是一匹不斷進步的三歲馬，我有信心牠今場即使升班也沒有阻力。」

「『天火同人』在晨操容易受操，沒有給予我任何麻煩，只是牠太年輕了，有時口勁有少少急，但很容易糾正。」

「牠今季只有三歲，我不想牠有太大的負荷，季內只讓牠跑1000米。」

「牠今季取得三場頭馬，表現已經很好。」

「牠將會歇暑，下季轉四歲可跑較長路程，會嘗試1200米。」

第五場單Win及組合獨贏A1分別派64.5元及28.5元，二重彩派577元。

跑獲第二至四名馬匹分別為「事事亨通」、「萬眾力得」與「齊心同行」。

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