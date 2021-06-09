第九場第三班1200米：「星運男爵」突然轉跑谷草短途兼强配莫雷拉，部署有心思。

昨日（8日）開飛23倍，5點落到10倍，現時落到8.1倍W，2.7倍位置。

墊底飛到哂位，今晚（9日）雖然要排最外檔起步，但以馬匹質素嚟講，今場隨時可以後上掃晒，1W3P非常抵買。

「年年旺」今場原裝配搭繼續搏殺，排到黃金1檔起步，爭勝機會大大增加。

昨日開飛1.9倍大熱，真係估唔到！

5點回上3.5倍，現時4.7倍W大熱，1.7倍位置大熱。

早餐飛非常強勁，隔晚已有大注支持，睇飛係好有信心今場可以贏馬。

「鴻運飛鷹」跑同程表現非常準，今場繼續配潘明輝上陣，機會唔好睇低。

昨日開飛5.7倍，5點企住5.7倍，現時5.6倍W，1.8倍位置。

有早餐飛支持，今場排位好，有利呢匹馬跑法，要求入三甲應冇難度。

「運利多」上場贏同程點到即止，昨日開飛11倍，5點落到8.6倍，現時再落到4.3倍W，1.7倍位置。

墊底飛到位，睇上場贏馬水準嚟講，今場依然有力一鬥。

提供：2星運男爵、3年年旺、1鴻運飛鷹、6運利多

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