跑馬地馬場今夜（9日）為年滿31歲不久的田泰安提供最佳表演場地，這位毛里裘斯裔騎師由第一場跑至第六場完結為止，出策五駒勁取四冠一殿，已穩奪騎師王寶座。

當馬迷以為他跑罷上半場已中三元，下半場一開會唞唞氣之際，他在第六場四班一哩繼續踩油，夥拍新座騎「赤馬雄風」一放到底，錄得個人全晚第四次贏馬，氣勢之盛堪稱一時無兩。

「赤馬雄風」同時引領其練馬師希斯，達至他早前預計自己今季可獲的30Win。

這匹四歲生力軍本由潘頓連勝兩場五班谷草一哩，今次升班改負輕磅，他被迫割愛，反觀田泰安冷手執個熱煎堆，為「赤馬雄風」完成三連捷。

回看田泰安今晚暫時四度贏馬，可謂各有特色，兼且保持個人生日後未斷纜。

當中，頭場「賞心星」突然中段加速，就此奠定勝局，第三場「電訊超班」及第四場「中華威威」分別後上一攻而破及臨尾回氣反敗為勝，至於第六場「赤馬雄風」沿欄由頭帶到尾。

上述各駒贏來均讓馬迷看得賞心悅目，田泰安演出非常值得嘉許，而他季內已增至有72場頭馬，亦穩做季軍騎師。

第六場二至四名分別為「皇寶」、「快利寶」及「皆大開心」。

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