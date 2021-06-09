第二場第四班1200位：「福滿寶」季初一出即勝同程，可惜贏後表現一般！

但近兩場跑番同程，又有番接近演出，上場末段嚴重受阻冇位輸！

今場繼續跑同程，改用巴度上陣，排中外檔起步，相信今場唔會再塞車，有力後上取勝。

昨日（8日）開飛9.4倍，5點回上12倍，現時9.1倍W，2.7倍位置。

墊底飛到位，睇飛今場有信心會在前列返嚟。

「話贏就贏」上場季內初出跑同程即跑入一席第二，今場原裝配搭繼續跑同程，相信應有更好把握。

昨日開飛7.7倍，5點輕輕落到7.1倍，現時5.5倍W，2倍位置。

明顯有早飛支持，質新馬季尾出賽體力佔優，今場要兼顧。

「妙算騰飛」今季跑得比較少，但跑同程有上名紀錄。

今場專用潘明輝上陣，冷味十足。

昨日開飛10倍，5點輕輕回上12倍，現時企住13倍W，3.7倍位置。

隔夜算係有飛，但相信臨場賠率會輕輕下調至8至9倍，但無論如何呢匹馬今場有機後上贏晒。

「包裝長勝」沈集成馬房今季三歲自購新馬，賽前備戰積極，亦有專程嚟跑馬地試閘。

今場潘頓上陣，排到黃金一檔起步，有力一出即勝。

昨日開飛5.5倍，5點落到4.2倍，現時進一步落到3.4倍W大熱，1.9倍位置。

早餐飛好勁，睇飛係好有信心今場一出即勝冇得跑嗰隻，咁就預佢一票啦。

提供：10福滿寶、6話贏就贏、12妙算騰飛、5包裝長勝

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