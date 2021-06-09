上次周日（6日）跑馬尾場剛爆完五千五百蚊連贏，今晚（9日）上演九場谷草夜馬，一開局又爆出二千六百多元大冷Q。

近期枕住贏馬的方嘉柏素有谷草王美譽，頭場第五班2200米大長途，此廐憑「賞心星」傳捷報，打開6月份跑馬地勝利之門。

五歲馬「賞心星」季內首勝輕取對手兩馬位，獨贏賠率10倍搭亞軍馬匹，全場獨贏賠率最冷的丁廐「榮華煌昌」（57倍），連贏派彩高達2,678.5元。

方嘉柏連贏兩日，頭馬增至有69Win，最新領先排第二的蔡約翰四場頭馬。

方嘉柏說：「賽前我有和田泰安傾過，『賞心星』評分已下降至有利水平，馬匹目前狀態很好，我有叫田泰安記得騎得進取一點，早點發力。」

「田泰安依足策騎指示，發揮出色，馬兒上季也試過這樣中段發力力壓對手，我對牠今場取勝並非太意外。」

第一場單Win及組合獨贏A2分別派102元及24.5元，二重彩派4,376元。

同場跑獲第三、四名馬匹依次為「為善聚樂」與「喜盈運」。

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