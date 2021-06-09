第四場第四班1200米：「中華威威」季內跑同程有入位紀錄，近幾仗轉跑泥地表現出色，有贏有位。

今晚（9日）重返谷草1200米，繼續用田泰安上陣，負輕磅且排好位，有力一拼。

昨日（8日）開飛9.8倍，5點回上11倍，現時8.8倍W，2.5倍位置。

有些少早餐飛支持，呢匹馬跑番草地就會有賠率，今場會搏殺，唔好走雞。

「贏多多」季內第三仗減夠分落四班跑同程，一箸夾中。

然後升上第三班跑表現又一般，上場又減夠分落第四班跑同程，又能殺入一席位置。

今場依然可以喺第四班跑同程，相信又有機會上名。

昨日開飛6.8倍，5點到5.8倍，現時5.2倍W，1.4倍位置。

睇隔夜飛明顯有信心，今場繼續由史卓豐策騎上陣，相信三甲一定有份。

「馬友皇」蘇保羅今季三歲自購新馬，季內只跑三次同程雖然落第，但表現一場比一場接近！

今場繼續跑同程，用楊明綸策騎，冷味十足。

昨日開飛52倍，5點落到44倍，現時143倍W，15倍位置。

早飛當然冇，但睇近兩場走勢嚟講，就快到位，話唔埋今場會有驚喜畀大家，唔好錯過。

「攻頂」季內一出即勝贏田草1000米，今場係小休後初跑谷草，但賽前有去快活谷試草閘備戰，動態積極。

今場強配潘頓上陣，排到好位起步，睇安排似想搏命。

昨日開飛4.2倍，5點輕輕落到3.9倍，現時進一步落到2.4倍W大熱，1.5倍位置。

早飛相當勁，睇飛係好有信心今場可再贏馬，完全冇擔心係初跑谷草，當然要兼顧。

提供：9中華威威、1贏多多、11馬友皇、2攻頂

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199