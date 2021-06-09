第六場第四班1650米：「皇寶」開齋後仲可以喺四班跑同程，莫雷拉繼續策騎上陣，排到黃金一檔起步，應可添食。

昨日（8日）開飛7.5倍，5點落到5.1倍，現時5.5倍W，2.1倍位置。

有早餐飛支持，但現時賠率比預期冷，所以要留意臨場賠率走勢，如見賠率落到大約3至4倍左右，就會似樣。

「赤馬雄風」因磅位關係轉配田泰安，仍然唔可以睇小， 昨日開飛6.7倍，5點企住6.6倍，現時回上7.5倍W，3倍位置。

雖然係贏咗馬交代咗，但呢匹質新新馬狀態依然勇銳，今場應可乘勇繼續出擊，三甲一席要預佢。

「好運寶寶」大前仗贏此程，上場再跑同程都能跑入一席連贏位配腳，今場繼續挑戰同程，應該會跑得好。

昨日開飛5.1倍，5點回上7.5倍，現時8.5倍W，3.1倍位置。

有些少早飛支持，現時賠率又係比預期稍冷，但無論如何騎師鬥志十足，今場一定會跑俾你睇，就俾一票佢。

「盈嘉輝」喺四班跑有着數，昨日開飛8.1倍，5點輕輕回上8.9倍，現時10倍W，4.1倍位置。

早飛唔算多，但呢匹馬今場點都唔會好熱，所以值得兼顧。

提供：3皇寶、10赤馬雄風、2好運寶寶、1盈嘉輝

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