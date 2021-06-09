剛周日（6日）憑「明月千山」食頭糊的徐雨石馬房，今晚（9日）跑夜馬繼續有進賬，旗下「電訊超班」苦戰至季尾終於出頭，助馬房兩連勝。

四歲的「電訊超班」屬今季進口澳洲自購馬，之前三仗在谷草1200米連番出擊，始終與頭馬無緣只屈居亞軍，但台前幕後鍥而不捨，再向同程進軍，今仗被捧成頂頭大熱，後上一攻而破，卒之順利打開勝門。

田泰安跑完頭三場已火速起孖，騎者近三仗接手「電訊超班」後跑獲1冠2亞，人馬合拍。

徐雨石賽後說：「『電訊超班』演出向來穩定，只是跑法比較被動，常靠後面追趕，今仗形勢有利，可以跟前些少，早段沒有之前那麼慢，不用後追得太辛苦。

田泰安今仗移出外叠，這樣可以避免塞車，我會看馬兒跑完今仗後體力能否恢復，如無意外，牠在歇暑前仍會跑多一場。」

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跑獲第二至四名馬匹依次為「多姿多財」、「冰雪奇遇」與「南莊加好」。

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