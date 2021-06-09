田泰安成為今晚（9日）谷草夜馬的主角，連同第四場「中華威威」在內，他在頭四場賽事取得三冠一殿佳績。

「中華威威」近期主攻泥地1200米，不過今仗回師谷草同程威力無損，在大旺人田泰安胯下，末段一度被「管得掂」超越，然而前駒終點前回氣反超對手，摘下季內第二捷。

徐雨石與田泰安攜手憑第三場「電訊超班」及第四場「中華威威」連奪兩場四班1200米頭馬，並包辦第三口孖寶，派彩423.5元。

第四場單Win及組合獨贏A3分別派108及30元，二重彩派500元。

第二至四名順序為「管得掂」、「贏多多」及「四條煙」。

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