第七場第三班1650米：「健康在望」季內兩勝此程，上場贏馬姿態輕鬆。

今晚（9日）原裝配搭繼續跑同程，加磅不多又排到黃金1檔起步，有權再下一城。

昨日（8日）開飛7.8倍，5點企住7.9倍，現時落至2.8倍W，1.3倍位置。

有早飛支持，今場形勢有利 相信添食機會大，現時又有賠率，一定要兼顧。

「行雲流水」近三仗跑同程都能跑入第二，表現穩定，今場用潘頓唔需要負重磅，爭勝機會大大提高。

昨日開飛2.9倍，5點回上3.5倍，現時3.1倍W大熱，1.3倍位置。

明顯係有好重墊底飛支持，睇飛今場不勝有位。

「威進駒」評分已由季初77分減到今場68分，今場突然轉配郭能上陣，負輕榜，排好位起步，爭勝條件十足。

昨日開飛8.6倍，5點落到7.6倍，現時9.5倍W，2.2倍位置。

早飛浸浸落，墊底飛到晒位，今場一定要兼顧，唔好走雞。

「嘉應精彩」上場幾乎一放到底贏馬，今場改配莫雷拉上陣，似乎有心再拼。

昨日開飛5.8倍，5點企住5.8倍，現時輕輕回上8.3倍W，2.4倍位置，有早餐飛支持，今場應可繼續入三甲。

提供：2健康在望、9行雲流水、8威進駒、5嘉應精彩

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