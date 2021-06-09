今期（9日）谷戰共有五匹初出馬，當中列陣第三場第四班1200米的容廐三歲新兵「終極焦點」，名字都幾特別。

睇番此駒馬主之一係余若星醫生，做得醫生當然專注力要十足，所以馬名都幾貼切其職業要求。

其實余先生更是資深大律師余若薇細佬，佢喺20年前同姐夫胡健維養過匹「靈感」，該駒跑十次只得一位後退役。

20年後的今天，余若星醫生以「終極焦點」再戰馬壇，當然想一嚐贏馬滋味。

「終極焦點」賽前先後四次試閘，其中5月尾專程試1000米谷閘，結果跑第四。

排2檔起步對初出新馬跑谷草有幫助，「終極焦點」說不定可以一矢中的。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199