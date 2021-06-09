禮拜三（9日）谷中夜賽第八場第二班1000米，12駒角逐雲集多匹路程專家列陣，計贏過同程而上名率最高一駒，首推蔡約翰馬房「跳出世界」。

此駒於谷草1000米歷來九戰，獲兩贏六位佳績，僅一次落第，上名率高達88%。

雖然今仗是「跳出世界」久休超過五個月復出首戰，但本身過往亦試過唞接近五個月初出即勝，反映牠擅跑新鮮。

「跳出世界」馬主是著名心臟科醫生高德謙，他曾表示為愛駒命名「跳出世界」，其中一個原因是他多年前是跳繩隊，希望跳繩隊能夠為香港爭光。

高德謙醫生亦係最近抱孫榮升嫲嫲的薛家燕之大姐夫，既然家有喜事，咁就即管睇吓可唔可以帶旺埋「跳出世界」，今晚復出即跳入凱旋門。

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