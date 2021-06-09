美國名人堂練馬師巴富達早前憑Medina Spirit揚威今屆肯塔基打吡，不過隨後兩度未能通過尿檢，頭馬資格即將被取消之餘，他現時亦被禁止派馬參加紐約貝蒙園、沙拉托加、雅基特以及邱吉爾園馬場舉行的比賽。

據悉巴富達與Medina Spirit馬主Zedan Racing Stables已向法院入稟控告肯塔基馬會，認為當局出現行政失誤，從而推翻尿檢結果。

巴富達表示，Medina Spirit體內所含的Betamethasone（一種治療皮膚病的藥物）是外用類固醇藥膏所致，並非因刻意注射而超標。

練者同時指出，肯塔基馬會於5月19日拒絕他第一樣本獨立檢驗的申請，於5月24日才獲准。然而，該樣本於6月1日運送途中受到污染。

至於肯塔基馬會手中有Medina Spirit的未公開尿液樣本，不過拒絕給予巴富達作獨立檢驗。

巴富達一方認為肯塔基馬會出現失誤，並多番阻撓他們進行獨立檢驗，因此入稟控告當局，務求推翻尿檢結果。

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