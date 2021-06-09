周三（9日）九場谷草夜賽第二場四班1200米，呂健威馬房「陽明高高」及希斯馬房「勇眼光」這對新上名馬，均有條件繼續交出好表現。

此兩駒上仗同場出戰同班同程，分別跑獲冠軍及季軍，同場第二名「有運來」及第四名「鼓浪順風」再出皆入Ｑ。

其中，「有運來」當時差點便能贏馬補中，可見該場總場次683賽事水準值第四班頂級。

「陽明高高」與「勇眼光」今次再度對壘，只要雙雙跑出應有水準，大有機會包辦連贏位。

同晚第七場三班1650米，苗禮德馬房「健康在望」有足夠條件取得連捷。

上仗（總場次592）「健康在望」出戰同班同程，輕勝亞軍兩個多馬位而回，蹄下敗將亞軍「行雲流水」、季軍「快步速」及殿軍「超趣」翌仗全部跑入三甲，可見「健康在望」頭馬水準極高。

「健康在望」季內已上陣11次算多，上仗順利取得本身今季第二Win後，被刻意安排小休近兩個月以恢復體力。

賽前試1200米泥地見追勢凌厲，狀態保持理想，今仗排1檔出閘易於發揮，有力爭取季內第三次贏馬。

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