第一場第五班2200米：「神州福星」上場雷神策騎跑田草1800米，後上跑入一席第三。

今場原裝配搭挑戰谷草最長途，有決心。

昨日（8日）開飛5.3倍，5點回上7.4倍，現時企住7.7倍W，2.7倍位置。

早飛到位，雷神肯再騎應有計，一定要兼顧。

「喜盈運」跑同程表現最準，今場繼續原裝配搭挑戰同程，勝望甚高。

昨日開飛6.5倍，5點落到5倍大熱，現時5.8倍W大熱，2.7倍位置。

墊底飛到位，睇飛有信心可以幫練馬師取得一場寶貴頭馬，預佢一票。

「為善聚樂」呢匹低班長途馬，過往跑同程有接近表現。

今場回配賀銘年上陣，依然有機殺入一席。

昨日開飛12倍，5點落到7.7倍，現時8.4倍W，3.1倍位置。

有早飛支持，睇飛係有信心可以入前四名，贏唔贏到就要睇形勢。

「競駿飛鷹」上季贏過同程，今季亦有兩次跑同程跑入前三名。

今場又等到跑呢個首本路程，用蔡明紹上陣，負最輕磅，有力一擊即中。

昨日開飛7.5倍，5點回上8.9倍，現時企住9倍，2.2倍位置大熱。

有墊底飛，早飛位置幾勁，睇飛有信心今場有三甲甚至乎贏馬。

提供：2神州福星、1喜盈運、10為善聚樂、12競駿飛鷹

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