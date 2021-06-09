這晚（9日）谷戰下半場在雨中進行，一對旺門騎練當時皆有頭馬見面，分別為田泰安勝出第六場「赤馬雄風」，以及徐雨石第八場贏「和氣生財」。

「和氣生財」3月中起大爆發，近四戰錄得三勝一負，全跑谷草1000米最短途。

徐雨石連同第三、四場跟田泰安聯手分別贏「電訊超班」及「中華威威」，今夜未完場已中三元，打造個人季內單日代表作。

回說「和氣生財」，這匹四歲澳洲自購馬季初轉投徐廐前，一直養於賢廐並屢戰屢負，如今卻越戰越強，包括在這晚初跑二班賽即勝，由頭帶到尾全程一氣呵成。

此駒累積三捷俱在蔡明紹胯下發生，人馬合作增至三戰未逢敵手，而且每次獨贏非10倍即11倍。

更令馬主開心的是「和氣生財」以四歲之齡及85分首勝二班賽，給其馬主司徒建新帶來100萬元優異成績特別獎金。

「和氣生財」評分同時直線上升，最新將達90分左右。

此駒在周日二班泥地短途屬正選馬，評負120磅，明早（10日）排位依例加七磅無超標，可於周日乘勝追擊。

第八場二至四名順序為「明駿之星」、「帖木兒」及「萬事叻」。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199