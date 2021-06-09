6月份跑夜馬，韋達成為最佳男角色。

韋廐上周三（2日）以「八心之威」與「富祿」梅開二度，今晚（9日）再戰谷草憑一對新勝馬再起孖。

「天火同人」及「運利多」各挾新勝同程之銳而臨，前駒已在第五場第三班1000米打勝仗，到尾場同班1200米賽事，輪到同馬房「運利多」出擊爭連捷。

「運利多」今場早着先鞭，沿途領放，末段雖然受到「好眼光」（蔡廐）、「年年旺」（高廐）一外一內夾擊，最終仍力保勝果，險勝馬頸位取得連捷。

今晚谷戰接近一半賽事由新勝馬贏取，除上述韋廐兩駒外，還有希廐「赤馬雄風」及徐廐「和氣生財」連捷得手。

第九場單Win及組合獨贏A2分別派51.5元及18.5元，二重彩派443元。

跑獲第二至四名依次為「好眼光」、「年年旺」及「鴻運飛鷹」。

另一方面，蔡明紹第八場贏「和氣生財」有代價，因不小心策騎被罰停賽兩天（7月11及14日）及20萬元。

在這情況下，這位30歲本地騎師於7月7日賽後，季內將不會再上陣。

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