周三（9日）再有谷草夜馬上演，一共安排九場賽事在B跑道進行。

其中，第六及第七各有兩匹實力馬，值得馬迷支持。

第六場四班1650米，東廐「好運寶寶」季內跑同程準，上仗多少頭馬「皇寶」九磅，最終力追不及屈居亞軍。

今次回配贏馬拍檔郭能，排內檔起步兼讓少「皇寶」四磅，可望反敗為勝。

至於高廐「快利寶」則頗有黑馬味道，此駒歷季表現最好就是同程。

馬匹在季初頭兩場取得1W1Q後評分飽和，經歷漫長賽季減分後，一連兩仗在田草都追得勁。

上場田草1400米用上賀銘年更跑第四，看來馬匹狀態已回來，現時評分比季初贏馬時還低一分，應有一番作為。

第七場三班1650米，東廐「嘉應精彩」上賽配潘頓初戰谷草兼增程，遇上好至快地，跑出快過一班賽標準時間入Q，看來此駒跑谷草可能更好。

今次不是由潘頓策騎未必是壞事，皆因剛周日（6日）連續有由他騎開的「喜氣綿綿」、「源源動力」及「閃耀榮光」易配勝出，「嘉應精彩」如今轉由莫雷拉操刀，足以左右大局。

至於韋廐「扎西德勒」上賽復有接近表現，評分已減到接近上次贏馬水平，換周俊樂減五磅，未嘗不可爭勝。

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