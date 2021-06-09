第八場第二班1000米：「平常心」係今季跑馬地百萬挑戰賽盟主，季內已取得四場頭馬。今場（9日）小休再跑轉用巴度上陣，排到黃金一檔起步，機會又嚟。

昨日（8日）開飛15倍，5點落到10倍，現時再輕輕落到8.6倍W，2.8倍位置。

嚴格嚟講早飛唔算太勁，但相信臨場賠率應會下調，但無論如何以馬匹今季跑同程水準嚟講，值得俾一票佢。

「小太陽」上場雖然係久休復出跑田草1000米，但以高水準跑入一席第二，今場練馬師安排轉跑谷草最短途，過往曾經有試過谷草閘，今場潘頓揀騎上陣，又排到好位起步，睇部署應該會搏殺。

昨日開飛7.2倍，5點落到5倍大熱，現時企住5.3倍W大熱，2.7倍位置。

墊底飛到哂位，睇飛係好有信心今場一定會繼續跑得好，要兼顧。

「明駿之星」今場跑谷草最短途，雷神突然重新策騎，似乎有計。

昨日開飛8.4倍，5點回上10倍，現時企住10倍W，3.6倍位置，有些少墊底飛支持，信騎師眼光可俾一票佢。

「帖木兒」遇今場快馬比較多，所以預期會有較快步速，對呢匹後上馬嚟講，形勢有利。

昨日開飛16倍，5點輕輕落到11倍，現時進一步再落到8.5倍W，3.2倍位置，睇飛係有信心爭勝。

提供：1平常心、7小太陽、8明駿之星、2帖木兒

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