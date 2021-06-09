「眉粗壓目神無助，帶埋藤條跪妻房」，代表男性的眉毛粗，而且與眼睛的距離較短，短於一根手指。再配合眼晴沒有神采，眼神不睡似睡，經常像沒有睡醒。

眉眼之間的距離為「田宅宮」，田宅宮過窄之人，性格急躁、沖動，人際關係不佳，經常會開罪他人而不自知，眉粗壓目者個性斤斤計較，不容易滿足現狀，為人三心兩意野心過大，但做事卻不切實際，器量不大。

雙目無神之人做事猶豫不決，經常拖拖拉拉，進取心不足，決斷力不足，再配合眉粗壓目，則表示事業易有阻礙、貴人運欠佳，在三十歲至四十歲之間運勢較差。

有此面相特徵者，往往會選擇性格強勢的女士作為妻子，因此有「帶埋藤條跪妻房」之意。

今期（9日）財位位於正北，可以以三區來劃分，港島區的中環、銅鑼灣及灣仔；九龍區的九龍塘、樂富；新界區的上水及粉嶺均屬該區財位。

第二場谷草四班1200米「陽明高高」，這匹六歲馬越跑越進步，上仗取得今季第二場頭馬，本身曾在谷草四班1200米三次勝出。

上仗配雷神一出閘即貼欄跑，轉彎時望空，全程走位順暢，最後贏了亞軍「有運來」2.25馬位。

今仗配上周俊樂，肖龍者運勢不俗，排4檔好位起步，有望再下一城。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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