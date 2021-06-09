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剛有三駒益晒人 潘頓舊愛又來一對 跟進「赤馬雄風」與「嘉應精彩」

39分鐘前
潘頓近乎不可能蟬聯冠軍

剛周日（6日）沙田賽事，有三駒之前一仗由潘頓跑入前四，基於造唔到磅或其他原因，改由其他騎師主轡。

結果三大主角「喜氣綿綿」、「源源動力」和「閃耀榮光」悉數勝出，對潘頓而言當屬不好事。

周三（9日）谷戰有由潘頓騎開的「赤馬雄風」和「嘉應精彩」，轉配其行家出賽，隨時歷史重演。

第六場四班1650米，希廐馬「赤馬雄風」，近兩仗跑同程皆輕鬆取勝

這匹四歲馬正值大熟黃金期，升班潘頓造唔到磅改配田泰安，隨時是「閃耀榮光」翻版。

第七場三班1650米，東廐「嘉應精彩」上仗初跑同程即入Q，證明本身打谷戰亦有威力。

如今回配季內贏馬功臣莫雷拉，可期收復前失。

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