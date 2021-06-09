距離煞科還有一個月，今午（9日）一次過有五駒被馬會公佈退役，其中兩駒出自鄭廐，包括「超然」及「新界之星」。

「超然」剩餘28分，本身在8月1日便屆九歲，且今季連戰連敗，退役也無可厚非

「新界之星」好不了太多，8月轉八歲，現比「超然」還少一分，季內亦未嘗一勝。

其馬主新界鄉議局集團團體，現有四歲英國自購馬「新境界」養在姚廐。

鄭廐最新尚有32駒，比少絕同儕的何廐多四駒。

是日另外三匹退役馬，計為韋廐「快活一番」（35分）、羅廐「常勝心」（35分）及徐廐「如沐春風」（25分）。

當中，「如沐春風」現年七歲，大前仗爆冷重響勝鼓，如今也算是光榮引退。

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