潘頓在剛周日（6日）沙田日馬夥拍「包裝大獎」贏馬，他在今期（9日）谷草夜賽再接再厲，替同系新馬「包裝長勝」一出即贏。

年僅三歲的「包裝長勝」賽前三課大閘均由何澤堯主理，不過騎者被罰停賽，因此初出一役須換人作戰。

最終「包裝長勝」益了潘頓，馬兒在騎者胯下沿途跟守前列位置，末段輕鬆彈甩對手，從而旗開得勝。

沈集成與潘頓這對好拍檔近期氣勢稍遜，如今終憑「包裝長勝」打破接近一個月合作齋缽。

沈集成說：「我非常多謝『包裝』系馬主李先生及其家人，我馬房現有三匹『包裝』系馬，我一定會盡心盡力去訓練牠們。」

「另外，我也多謝阿Paul周邦華，是他為李先生挑選『包裝長勝』來港的。」

「此駒是有能力的馬，賽前試閘等各方面都表現得很好，今場贏來姿態從容。」

「這三歲馬走勢仍很稚嫩，將來四歲全熟後，可以應付1400、1600米。」

「由於現時天氣很炎熱，故我會安排牠歇暑。」

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