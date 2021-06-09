資深馬主陣營「包裝」系在今次（9日）谷草夜馬有兩駒初出，其中一駒為角逐第二場四班1200米的「包裝長勝」。

「包裝長勝」父系「忠誠漢子」在2000米至2400米累積五勝，包括攻下2011年法國打吡大賽及2013年澳洲女皇伊利沙伯錦標冠軍。

雖然「忠誠漢子」性能偏向長途，不過在港同父馬「精神威」在初出首兩戰皆勝出谷草1200米。

母系Espresso Cavallo在誕下「包裝長勝」前，共產下五匹已出賽子嗣，全數交出頭馬，途程由1100至2050米。

「包裝長勝」賽前試1200米谷閘一放到底，整體走勢有前有後。

雖然從兩線血統顯示，「包裝長勝」應向更長途程發展，惟同父灰馬「精神威」當初一出即勝谷草1200米，加上本身試閘速度良好，前駒遂有機會打響頭炮。

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