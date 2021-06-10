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潘頓拍賀賢枕住有貨交 周日再騎「霹靂狂龍」 不用刻意節食影響體力

1小時前
賀賢（左）和潘頓是信心保證

潘頓今季要反先宿敵莫雷拉奪冠，機會較微，惟他勝出過百場頭馬。

這位冠軍級騎師獲得多位同鄉支持，希斯、賀賢及蔡約翰均曾為潘頓提供頭馬。

其中，賀、潘合作勝仗達到雙位數，傳統威力猶在。

周日（13日）沙田跑日馬，賀賢讓四班1400米「霹靂狂龍」再由潘頓壓陣。

潘頓今年2月份首次策騎「霹靂狂龍」上陣，當晚出戰谷草1200米，最終屈居亞軍，相信鞍上人也感到失望。

同場頭馬「秒秒精彩」早前勝出田草1400米，可見「霹靂狂龍」實力不差。

今次潘頓回策「霹靂狂龍」負120磅，他不用刻意節食影響體力，有利自己發揮出最高水平。

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