每年季尾時份，馬會都會公佈新一屆馬匹進口許可證中籤申請人名單，亦即所謂的中籤馬主名單，當中分為自購馬（PP）及自購新馬（PPG）兩大類別。

馬會今午（10日）公佈自購馬今年有130個申請者中籤，自購新馬則有280個，分別比去年同期少20個及10個。

今次有一位名字相當特別的男士抽中自購馬籤，他叫索索（Suo Suo, Stephen），曾是上市公司中國資源交通集團有限公司非執行董事，並於去年底獲委任為另一上市公司東吳水泥獨立非執行董事。

接近50歲的索索實際為專業人士，他是特許財務分析師持證人及資產管理人，做過私募基金，曾任職美國Fortis Capital Corp.美國槓桿融資部主管

索索前年也抽中自購馬籤，不過他當時沒有引入馬匹。

已故賭王何鴻燊四房長子何猷亨現有「爆谷」（東廐）在手，該匹四歲本地拍賣馬將跑周日（13日）田戰第六場四班1400米。

如今他再中自購馬籤，將可在相關期限（7月1日至明年12月31日）內引入馬匹。

每次馬會公佈中籤馬主名單，都不乏馬迷熟悉的名字。

今期也不例外，如有郭少明、王明澤、蕭劍新、李運強、梁啟徽、劉耀棠、余潤興、史立德等，他們可說是馬圈中流砥柱。

值得一提的是近年爆紅兼勝出今年打吡的「心星」系關氏家族，今輪可謂空羣中籤，單人及羣組合共中了五個自購新馬籤，可於22至23年度馬季引入馬匹。

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199