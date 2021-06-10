馬主「合夥」系陣營是蘇偉賢忠實支持者，季內暫時有「合夥年代」及「合夥雄心」各贏一場。

「合夥年代」來自本地拍賣會，身價220萬，首季比較慢熱，六戰只獲一季。

今季「合夥年代」狀態漸入佳境，1月份首次降落第五班作賽，立即由巴度後上贏馬。

同場亞、季軍「都市神話」及「加州明雋」其後均曾獲勝，前駒更兩度報捷，反映當日賽事水準極高。

「合夥年代」回升第四班後演出一度下滑，前仗田草1600米後上入Q，成功重拾正軌。

此駒上仗續配巴度再戰1600米，起步慢閘兼直路受困，惟仍輸不遠，顯示本身狀態猶在。

巴度保得住「合夥年代」策騎權，定必打醒十二分精神，免得再有閃失令自己失去一匹實力馬。

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