近期轉倉馬成績優異，上次（6日）沙田日馬又有同類分子「連連歡樂」（東廐）、「源源動力」（羅廐）取得轉廐首捷甚至開齋，周日（13日）仍有不少轉倉馬列陣，值得優先留意。

蘇偉賢馬房「趣怡」季初首次跑五班賽已於田草1200米交出全場最快末段追入亞軍，肯定絕非庸才，只是其後多次受制不利形勢或難以望空，只能跑近而未勝。

前仗「趣怡」轉投蘇偉賢馬房初出配楊明綸跑谷草，末段在外欄衝刺，追入連贏位。

及至上賽「趣怡」轉由巴度發揮，結果再一次跑第二，證明本身在賢廐生活愉快。

相隔一周被安排匆匆再跑，「趣怡」未達26分安全線（只得21分），今場非勝不可，戰意自然不成疑問。

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