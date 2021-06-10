大衛希斯今季復於香港開倉，他在澳洲的馬房業務由其兒子比安希斯及外甥戴寶力共同管理。

靈犀賽馬集團在今年3月宣佈，戴寶力在下個馬季將自立門戶，比安希斯改與希斯次子霑士成為合夥練馬師，兄弟幫拍住上。

周末（12日）在澳洲鷹園馬場舉行兩場一級賽，希廐「讚不絕口」將會角逐史德布克讓賽，標誌着比安希斯跟戴寶力最後一次以合夥練馬師身份參戰G1。

戴寶力七年前與加入靈犀賽馬集團成為合夥練馬師後，已獲得19項一級賽冠軍，相關頭馬有「精彩鬥士」、「哈霖」等。

如今他有望以一場一級賽勝利，為自己在靈犀從練生涯劃上完美句號。

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