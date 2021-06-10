兩屆本港短途王「爭分奪秒」因左前腿懸韌帶內側分支受傷，在去年11月宣佈退役，並運往澳洲Living Legends牧場頤養天年。

Living Legends日前在官方網頁發佈「爭分奪秒」的近況，相片顯示這匹四項一級賽冠軍精神奕奕，相當享受退役後的休閒生活。

「爭分奪秒」安享退役生活，牠的同母弟弟「有力」（鄭廐）則仍在綠茵場上奮鬥，後駒將角逐周日（13日）在沙田馬場舉行的五班泥地1200米。

「有力」服役至今六戰皆北，如今已降至第五班，實力與哥哥當然難以相比。

不過，「有力」日前試泥地1200米閘一放到底，貫注力明顯有所提升。

這匹四歲馬今次出師最低班賽事，在彭國年胯下可放冷箭。

至於「爭分奪秒」馬主鍾韙㻺，早前引入的新血「事在必行」亦將在今次田戰上陣，角逐新馬賽1000米。

「事在必行」貨源與「爭分奪秒」相同，均是由Mitchell Bloodstock購入，預計質素有足夠保證。

今次初出獲得莫雷拉垂青，且看騎者與幕後能否攜手再創佳績。

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