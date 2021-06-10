莫雷拉剛周三（9日）谷草夜賽交白卷，不少粉絲失望而回。

周日（13日）賽事回師沙田上演，莫雷拉是唯一一位出足十一場之騎師，然而他的抽檔運一般。

第一場1000米草地新馬賽，莫雷拉所策之「事在必行」，在八駒場合排4檔，不算太差。

第二場開始為轉彎賽事，莫雷拉座騎有五駒抽雙位數檔位。

包括第二場「全心全意」（10檔）、第四場「風火戰駒」（10檔）、第七場「精算赤焰」（13檔）、第八場「八仟師」（10檔）、第十一場「超速」（11檔）。

其中「八仟師」及「超速」剛為雷神胯下之新勝馬，且看鞍上人如何克服劣勢。

莫雷拉全日最靚檔為第五場「專一」排2檔起步，馬匹今次初跑泥地，希望可以試出彩虹。

莫雷拉周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 事在必行 4

二 全心全意 10

三 嘉應風采 6

四 風火戰駒 10

五 專一 2

六 極速奔馳 5

七 精算赤焰 13

八 八仟師 10

九 帆哥兒 6

十 精靈勇士 7

十一 超速 11

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