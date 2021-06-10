疫情發展進入新階段，各大地產商及商戶推出不同形式的誘因，既以洋樓抽獎，亦有專為基層而設的現金獎，藉此鼓勵港人接種疫苗，從而推動市道盡快復蘇。

馬圈實際不乏從事地產、金融的老闆級人士，主掌高銀集團的潘蘇通是其中一員。

他同時是一位資深馬主，於境內及境外均有養馬，惟卻大半年沒有在港贏馬，相應導致他近月絕少於馬場內出現。

距煞科餘下一個月，作為其專屬練馬師的高伯新看來也想助他重響勝鼓，須知他安排潘蘇通名下兩駒在本星期內連環出賽，拼完再拼。

當中，「事事亨通」配彭國年剛於周三（9日）谷草夜馬入Q，周日（13日）輪到「 大金庫」夥拍同一騎師，競逐二班泥地短途。

六歲美國自購馬「 大金庫」季內首戰勝出二班田草直路賽，當時評91分，上賽重返90分以下水平，即以89分之身在直路賽重投三甲跑第三。

賽後不需加分，如今出戰本身從未跑過的泥地賽，新鮮感一定有，而且本身屬美國產地馬，勝任泥地的機會相對較大。

高伯新當初替牠打王牌報戰今仗，與此情況不一定毫無關係，「 大金庫」值得關注。

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