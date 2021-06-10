馬會剛周一（7日）公佈來季（2021/22年度季度）獲發牌騎練名單，當中沒有郭能的名字，有傳他沒有收到騎師續牌申請表，因而沒有作出相關申請。

據悉於同日傍晚，馬會向郭能補發相關申請表，意味他來季有可能留港策騎。

經過連日思考兼與家人商討後，郭能今天（10日）傍晚表示自己將不會入紙申請來季公司騎師牌照，屆時將重返英國發展，結束在港11年的策騎生涯。

郭能透露自己經過與家人長時間討論，而且其中兩個兒子已返回英國一段時間，遂決定不申請香港下季公司騎師牌照。

他亦謂兒子們在英國過得很開心，不欲再次動身來港，若要他們作此舉，對他們非常不公平。

郭能又稱自己當初倘與所有騎師一起收到續牌申請表，自己將審慎考慮留港策騎，惟現在一切已經太遲。

最後，郭能表示自己感謝所有馬迷、馬主及練馬師一直以來的支持，自己也很愛他們，並期望能在年尾冬季回港客串。

郭能之前因研訊時被指態度及行為有問題，經研訊後被牌委會重罰停牌至季終（為期28個賽馬日）。

後來他上訴得直，獲減刑至停牌15天，得以在5月30日復出跑到7月14日煞科。

外號逆流大叔、Ironman的愛爾蘭籍騎師郭能，由2010/11馬季開始在港客串上陣，及至2013至2014年度馬季，他首次獲發全季公司騎師牌照。

現年42歲的他至今在港勝出逾250場頭馬，代表作包括夥拍東廐「將男」（已退役）攻下兩屆遮打盃及一屆女皇盃。

他在4月初憑姚廐「高大威猛」捧走二級賽主席錦標，取得個人久違的分級賽頭馬。

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