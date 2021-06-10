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不是冤家不聚頭 「虹鴻」與「將俠」1400米各擅勝場 攜手複製連贏位

25分鐘前
將俠（左）上賽與頭馬虹鴻（中）串Q

周日（13日）跑沙田日馬，賀賢馬房出馬包括新勝的「虹鴻」。

這匹四歲紐國自購新馬自轉跑田草1400米路程以來曾兩度入Q，上仗首配史卓豐即擦出火花，取得服役生涯首捷。

此駒上仗之勝，同時見證騎練近兩季合作首度報捷。

「虹鴻」贏馬一役，直路上與告東尼馬房「將俠」同展衝刺，末段兩駒已帶離其餘對手呈現單打獨鬥之局，各自施展渾身解數之下，最終「虹鴻」險勝馬頭位開齋。

以短距離飲恨的「將俠」馬主為七俠五義團體，成員包括藝人方力申，此駒季內亦曾於此程報捷。

賀賢於上次賽後表示「虹鴻」贏完後，會安排多跑一場才唞暑。

此駒今次再與「將俠」碰頭，兩駒各有千秋，絕對有權再度串Q而回。

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虹鴻將俠1400米連贏位
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