周日（13日）跑沙田日馬，賀賢馬房出馬包括新勝的「虹鴻」。

這匹四歲紐國自購新馬自轉跑田草1400米路程以來曾兩度入Q，上仗首配史卓豐即擦出火花，取得服役生涯首捷。

此駒上仗之勝，同時見證騎練近兩季合作首度報捷。

「虹鴻」贏馬一役，直路上與告東尼馬房「將俠」同展衝刺，末段兩駒已帶離其餘對手呈現單打獨鬥之局，各自施展渾身解數之下，最終「虹鴻」險勝馬頭位開齋。

以短距離飲恨的「將俠」馬主為七俠五義團體，成員包括藝人方力申，此駒季內亦曾於此程報捷。

賀賢於上次賽後表示「虹鴻」贏完後，會安排多跑一場才唞暑。

此駒今次再與「將俠」碰頭，兩駒各有千秋，絕對有權再度串Q而回。

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