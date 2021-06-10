日本國寶級動畫大師宮崎駿作品可謂家傳戶曉，其中1986年出品的《天空之城》更是箇中經典之作。

《天空之城》講述女主角希達和少年巴魯尋找名為Laputa的天空之城的歷險故事，這部動畫當年在香港引發極大迴響，更成為本地首部票房過千萬港元的動畫。

沙田馬場周日（13日）舉行六草五泥日馬，馬主馬志遠夫婦名下馬正是命名為「天空之城」（呂廐），英文名字則是Laputa，將打王牌角逐四班泥地1200米。

「天空之城」初出選跑泥地並非無的放矢，皆因同父馬「藍天飛馬」、「通勝」、「妙感」及「勁快步」（均已退役）均曾在泥地有頭馬進賬。

這匹三歲新馬賽前試閘走勢循序漸進，同場對手僅有「八卦」及「紅海福星」季內贏過同程，「天空之城」未嘗不可一擊即中。

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