香港退休練馬師及騎師再多一人養馬，此乃鼎鼎大名、人稱大摩之約翰摩亞。

在馬會今午（10日）公佈的自購馬中籤馬主（自購馬進口許可證中籤申請人）名單上，豐富多彩團體（Colourful Partners Syndicate）其中兩位會員分別是約翰摩亞（Moore, John George）及其子Moore, George Jonathan（喬治摩亞）。

豐富多彩團體經理人有Cuvelier, Jean-Paul、顏為善及曾向勤，會員則有周致聰、郭先河、Muller, Beat Markus Ulrich、Moore, George Jonathan、約翰摩亞及徐楠。

其中，顏為善及曾向勤分別持有現役馬「顏色大師」（東廐）及「勤德兼備」（賀廐），Cuvelier, Jean-Paul則養過「四千金」及「過你頭」（俱已退役）。

在上述相關名單中，有36個中籤者皆為養馬團體，豐富多彩團體是其中之一。

豐富多彩團體新成立，之前未曾中籤亦未養過馬。

喬治摩亞做馬販已一段日子，加上大摩在世界各地馬圈的人脈，豐富多彩團體要找一匹合適的自購馬來港參賽，應無太大困難。

於現時養有賽駒的前香港騎練之中，只得嚴顯強屬於個人名義，他跟戴偉賢聯名持有沈廐「理想回報」。

大摩上季結束後在港退休，現於澳洲黃金海岸設廐從練，並在日前打開勝利之門。

至於曾或正在香港養馬的前香港練馬師，則有謝恩燮（三人聯名馬「精彩繽紛」）、吳志林（已故）等。

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