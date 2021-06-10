本地騎師季內一直以何澤堯贏馬最多兼獎金最高，師弟周俊樂緊隨其後，且接連刷新見習騎師單季最佳成績，告東尼獎得主（季度度頭馬最多華將）非此即彼！

至於曾是冠軍見習騎師的蔡明紹一再犯規被罰後，7月1日起停賽至7月14日煞科，個人變相今季提早歇暑。

綜合而言，華將季內整體演出已算不錯。

回說何澤堯，這位馬圈一億男（季內總獎金已達1.22億元）將於星期日（13日）刑滿復出，屆時將以七匹座騎出賽沙田馬場，力爭延續一項理想近績。

何澤堯在近三個停賽期滿復出之日俱有馬贏，且於最近一個梅開二度，賽績印證鬥志及決心。

環看其當日所有座騎，何澤堯有三匹都是初出自購新馬或自購馬，包括第四場「有斐將軍」、第五場「天空之城」及第八場「中華盛景」，至於第十一場「禪勝寶駒」預計將最受馬迷捧場。

「禪勝寶駒」季內暫八戰冠亞季各一，本身增程角逐1400米以來，四戰一半上名，如今進一步扳跑1600米，應是合適時候。

此駒至今配何澤堯六戰一勝兩位，人馬已夾慣夾熟，周日可成為鞍上人刑滿復出頭馬之一。

「有斐將軍」跟早前初出即輕勝田草1200米、同屬澳洲自購新馬的「神之水滴」同父，本身操足而戰，排位理想，有力打響服役頭炮。

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