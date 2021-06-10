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澳洲灰獸敗走香江 「川河達駒」漏夜返抵家園 10月中復出再攻珠峰

1小時前
布烈治重新接手訓練川河達駒（Getty Images）

澳洲知名灰馬「川河達駒」早前離港回國，經過所需的隔離檢疫後，已於前晚（8日）返抵其原居地蘭域馬房。

重新訓練此駒的布烈治坦言在「川河達駒」當初前往香港服役後，沒有想過可與這匹頂級良駒重聚。

他謂「川河達駒」雖在健康上曾受挫折，但本身至今只跑過13次，相信很快就可恢復過來，在馬圈重新出發。

澳洲正值寒冬，他不急於安排「川河達駒」外出操練，將讓牠休息兩至三個星期，然後再作操練部署。

說到五歲「川河達駒」未來目標，布烈治表示將全力衞冕珠峰錦標。

這項短途大賽定於10月16日在蘭域馬場舉行。澳洲外圍莊家暫把「川河達駒」列為賽事次熱門，僅次於大熱門「綠化帶」。

港人馬主何家駒名下「川河達駒」當初挾珠峰錦標盟主威名來港，結果去年底在港初出於香港短途錦標跑尾四，表現令人感到失望。

此駒其後受到右前腿不良於行影響，操練一再放緩之餘，更無緣參加今年香港速度系列首關百週年紀念短途盃。

「川河達駒」1月尾在從化開始重新進行快跳及試閘，原定於4月5日短途錦標二級賽復出，並由潘頓執韁。

然而在3月31日晨操拍跳後，「川河達駒」被發現流鼻血，卒之於5月3日退役，直到前晚才返抵澳洲。

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