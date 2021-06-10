新勝馬最近大行其道，單是剛戰（9日）已有四匹取得連捷，包括「天火同人」、「運利多」、「赤馬雄風」及「和氣生財」，前兩駒俱出自韋廐。

在今次（13日）沙田日賽，羅富全及方嘉柏都是出最多新勝馬的練馬師，前者有「逍遙駒」及「八仟師」，後者則有「心中有馬」及「帆哥兒」，兩人隨時可步韋達後塵，自製一口連捷馬孖寶。

第六場「逍遙駒」上仗夥拍蔡明紹後後上贏1600米開齋，衝線後餘勢未了，賽後被馬會加了五分。

如今多負上賽五磅出戰1400米，排位內移至6檔，配搭照舊，有力梅開二度。

第九場「帆哥兒」新勝四班直路賽，如今跑高一班轉負121磅也算輕磅，仍由莫雷拉執韁，戰意有保證。

此駒上季曾勝三班泥地短途，周日可望歷史重演。

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