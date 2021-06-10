踏入季尾階段，近期仍有不少季內已交代之馬，獲安排試閘谷起狀態再創佳績。

譬如上次（6日）沙田日馬的「明月千山」（徐廐）、「喜氣綿綿」（蘇廐）便是最佳例子，值得馬迷關注。

周日（13日）再跑沙田日馬，有不少同類馬匹列陣，當中包括「超速」（苗廐）。

此駒連場表現穩定，前仗在莫雷拉胯下角逐第四班1600同程搏失後，馬房立即安排此駒小休並試閘，最終成功補中而回。

苗禮德指出「超速」在陣上表現忠心準繩，並已取得兩捷，而且此駒可以變得更壯碩，還有不少進步空間。

6月初「超速」再由莫雷拉出試泥閘，雖然早段跟不住步速，但末段穿插而上跑第二，衝刺力相當強勁，顯然大把在手。

另一匹「精靈勇士」（方廐）今季已取三Win，上仗初跑泥地1200同程即上名。

此駒被安排於6月初再由莫雷拉出試泥閘，本身當日沿途走外叠，被扣實下競跑，仍以勁度十足的第二名衝線，狀態顯然良好。

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