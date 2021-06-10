丁冠豪與楊明綸合作炮製不少冷門，昨晚（9日）谷夜有57倍「榮華煌昌」跑入一席亞軍。

沙田馬場周日（13日）舉行六草五泥混合賽，丁冠豪與楊明綸將合作第三場「歐洲新星」，且看能否帶來驚喜。

今晨（10日）七點左右，楊明綸策騎丁冠豪馬房「歐洲新星」前往1800米草地跑道操練。

丁冠豪望住楊明綸上馬，隨即踩單車到烽火台天台觀察馬匹走勢。

睇完之後，佢立即返回機坪接馬，並且捉住楊明綸追問馬匹操練表現，相當緊張，睇嚟今次有機會轉倉初出即拼。

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