呂健威馬房剛周三（9日）谷草夜賽，只取一亞一季，雖然未能增添進賬，但季內已勝出56場頭馬，排練馬師榜第五位，並未因為上季衝冠失敗，而損耗旗下馬匹完氣。

現時呂健威養馬達66匹，接近從化倉70匹之養馬上限，這位本地練馬師表示，季後將會詳細研究馬房兵力，從而作出適當調整。

周日（13日）沙田賽事，呂健威共派八駒列陣，其中第十場二班泥地1200米雙龍出海，「好好學習 」及「勝利風範」同場上陣。

「好好學習 」歷來三場頭馬，均由田泰安包辦，人馬非常合拍，馬匹上季曾於泥地同程跑第二，呂健威相信今戰有力挑戰對手。

至於「勝利風範」上季三勝後評分吃緊，馬匹谷草1200米戰鬥力最強，然而這項路程賽程編排有限，因此今次轉戰泥地。

呂健威認為今次排1檔及有何澤堯壓陣，亦未嘗不可爭取好成績。

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