剛周三（9日）九場谷草賽事順利完成，馬會今日（10日）隨即公佈各駒評分調整。

全晚加分最多是方嘉柏馬房之「賞心星」，此駒採取中段踩油方式，輕勝對手兩個馬位，賽後被加9分，現時評分升至35分。

至於同場亞季軍「榮華煌昌」及「為善聚樂」命運不同，「榮華煌昌」獲加1分，現評26分已升上安全線。

反觀「為善聚樂」被減1分，評分落到21分，仍要為護級而努力。

至於「包裝長勝」、「天火同人」及「和氣生財」勝後均被加8分，其中「包裝長勝」評60分，可選擇留在四班負重出賽，或以輕磅挑戰三班。

6.9快活谷夜賽各場頭馬加分

馬匹 最新評分（增幅）

賞心星 35（＋9）

包裝長勝 60（＋8）

電訊超班 66（＋7）

中華威威 55（＋6）

天火同人 76（＋8）

赤馬雄風 49（＋7）

大眾開心 70（＋7）

和氣生財 93（＋8）

運利多 86（＋5）

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