馬會今日（10日）公佈，蘇偉賢馬房之「聰明導彈」加盟方嘉柏旗下，而「玩斗財星」則由苗禮德轉投高伯新馬房。而「鞍歌」及「好甜橙」退役。

「聰明導彈」在港曾三度報捷，季內14戰只獲一亞一季，演出大幅跌Watt，剛周三（9日）谷戰跑尾二，翌日隨即轉投方嘉柏馬房。

「玩斗財星」在港作賽三季，高伯新訓練時期九戰全敗，上季中轉投苗廐，今季初嘗勝利滋味，可惜其後未能持續，今日決定食回頭草，重投高伯新馬房。

姚本輝馬房之七歲馬「鞍歌」，在港服役五季，合共勝出五場頭馬，三月尾賽後運往從化受訓，馬匹回港後未見復課，並在今日正式告別。

「好甜橙」來港後曾由姚本輝及徐雨石訓練，馬匹上季三連勝後成績下滑，季內十一戰全敗，上周三（2日）跑包尾後至今未復課，今日決定脫離競賽生涯。

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