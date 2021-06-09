早前「怪獸媽媽」在谷中險勝，但在最後100米短兵相接時，鞍上人巫顯東甩了右邊韁繩，煮熟的鴿子幾乎飛走。

幸而最終還是以短頭之微保住勝果，否則巫顯東當難辭其咎。

替馬會於現場calI馬的賢仔，認真眼明口快，在「怪獸媽媽」過終點的一刻，已經說巫顯東甩了韁繩。如斯眼利，委實抵讚。

而馬匹直路衝刺之際，騎師甩韁繩，隨時由贏變輸。要是直路衝刺之際，嚴重失蹄，影響自然更大了。

偏偏有一匹馬，最後200餘米嚴重失蹄，騎者差點兒墮馬，卻能挽狂瀾於既倒，結果反敗為勝！

1992年11月21日沙田賽馬，尾場一、二班混合1400米賽事。由賓康訓練的「喜蓮之星」，在巫斯義胯下沿途守處內欄第三位。

直路上，「喜蓮之星」困處包廂，更因受到緊逼，踏著前面「好掂皇子」的後蹄，頓時前跪。

那時尚年輕的巫斯義，反應敏捷，立即把座騎抽起，消弭了一宗墮馬意外。

這還不止，在座騎步韻回復穩定後，乘「好掂皇子」乏力墮退之機，找到空隙，鞭推兼施，奮力殺上。

就這樣，巫斯義替「喜蓮之星」取得了在港的處女勝利。

這場勝仗也令「喜蓮之星」開了竅，接着再連勝四仗，包括打吡大賽。

「喜蓮之星」當選1992至93年度馬王，一切從一場近乎不可能的勝仗開始！

撰文：余伯樂

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199