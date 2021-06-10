莫雷拉來港長期策騎前，在新加坡發展可謂一帆風順，四次奪得當地冠軍騎師之餘，更在2013年9月6日於克蘭芝馬場創出八戰全勝的世界紀錄。

雷神在當地的代表作，當屬夥拍2012及2013年馬王「很簡單」摘下新加坡堅尼、貴賓碗及獅城盃三項一級賽冠軍，並策騎此駒參加2012年香港短途錦標。

「很簡單」隨後成為配種馬後，現時共有九匹此系後代運港出賽。

雷神在港曾分別策騎「鱷臨天下」及「一切順利」（已退役）這兩匹「很簡單」子嗣出賽各一次，不過皆三甲不入。

沙田馬場周日（13日）舉行六草五泥混合賽，雷神將接手姚廐「極速奔馳」角逐四班草地1400米，此駒同樣屬「很簡單」之子。

「極速奔馳」前仗角逐同班同程賽事，僅以頭位之差不敵隨後升上第三班仍能再贏的「勝賢」屈居亞軍，賽績水準甚高。

這匹四歲馬上賽沿途望空競跑效果不佳，今趟幕後找來雷神執韁，且看騎者能否在港初次替「很簡單」子嗣高奏凱歌。

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